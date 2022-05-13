Ordu'da öğrenciler Trabzonspor'un şampiyonluğunu coşkuyla kutladı - Son Dakika
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Ordu'da öğrenciler Trabzonspor'un şampiyonluğunu coşkuyla kutladı

13.05.2022 18:24
Ordu'da öğrenciler Trabzonspor'un şampiyonluğunu coşkuyla kutladı

Ordu'nun Ünye ilçesindeki Prof. Dr. Necmettin Polvan İlk ve Ortaokulu öğrencileri, Spor Toto Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Trabzonspor'un şampiyonluğunu coşkuyla kutladı.

Ordu'nun Ünye ilçesindeki Prof. Dr. Necmettin Polvan İlk ve Ortaokulu öğrencileri, Spor Toto Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Trabzonspor'un şampiyonluğunu coşkuyla kutladı.

Süper Lig'de şampiyonluğunu yarın kutlayacak Trabzonspor'un, Medical Park Stadı'ndaki kutlamaları ve kupa törenine katılamayacak öğrenciler, okulda kutlama yapmak için öğretmenlerinden destek istedi.

Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte Trabzonspor bayraklarıyla tezahüratlar yapan ve marşlar söyleyen öğrenciler, Trabzonspor'un şampiyonluğunu doyasıya kutladı.

Sosyal bilgiler öğretmeni Seçkin Önbaş, Trabzonspor'un yıllar sonra gelen şampiyonluğunun Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Ordu'da da büyük bir coşku ve mutlulukla kutlandığını söyledi.

Okuldaki bir çok öğretmenin ve öğrencinin de bordo-mavili takıma gönül verdiğini ifade eden Önbaş, "Trabzonspor'umuzun yarın Trabzon'daki kutlamalarına katılamayacağımız için öğrencilerimizden gelen talep üzerine onlarla beraber bugünden kutlama yapmak istedik. Bununla ilgili gerekli izinleri aldıktan sonra bayraklarla, marşlarla Trabzonspor'umuzun şampiyonluğunu doyasıya kutladık. Öğrencilerimiz de çok mutlu oldu. Hem Trabzonspor'un şampiyonluğu hem de öğrencilerimizin mutluluğu bizi çok sevindirdi. İyi ki Trabzonspor var." dedi.

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Trabzonspor'un şampiyonluk töreninin detayları belli oldu Trabzonspor'un şampiyonluk töreninin detayları belli oldu Trabzonspor'un Medical Park Stadı'ndaki şampiyonluk kutlama programı belli oldu Trabzonspor'un Medical Park Stadı'ndaki şampiyonluk kutlama programı belli oldu

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Ordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ordu'da öğrenciler Trabzonspor'un şampiyonluğunu coşkuyla kutladı - Son Dakika


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