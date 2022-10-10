Ordu haberleri! Altınordu'da yüzler gülüyor

Spor Toto 1. Lig'de bu sezon ilk galibiyetini alan Altınordu'da yüzler gülüyor. Kırmızı-lacivertlilerin tecrübeli oyuncularından Erdi Dikmen, Rıdvan Koçak ve genç oyunculardan Metehan Yılmaz, galibiyet serisi yakalamayı hedeflediklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında deplasmanda Tuzlaspor'u 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetini alan Altınordu'da yüzler gülüyor. Ligin 6. haftasındaki Göztepe mücadelesi öncesinde yapılan ısınma hareketleri esnasında sakatlanarak Göztepe ve Keçiörengücü maçlarını forma giyemeyen Ahmet İlhan Özek, Tuzlaspor karşılaşmasında ikinci yarıda oyuna girerek attığı golle takımına 3 puanı kazandırmıştı.

"Ahmet İlhan Özek dümenin başına geçti"

Altınordu'nun iki tecrübeli oyuncusu Erdi Dikmen ve Rıdvan Koçak da kaptan Ahmet İlhan Özek'in yeniden dümenin başına geçtiğini söyledi. Erdi, maça çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "Kadroda olan olmayan tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettik. Ahmet İlhan Özek de tekrar takıma döndü ve geminin dümenine geçti. Ben bu galibiyeti geçen sezonun son 10 haftasında kazanmış olduğumuz maçlarının ilki olan Menemenspor maçına benzetiyorum. O maçta da Ahmet İlhan golümüzü atmıştı. İnşallah bu galibiyetler devam edecek" dedi.

Takımın bir başka tecrübeli oyuncusu Rıdvan Koçak da, "Tuzlaspor maçında mücadeleyi bırakmadan oynadık ve kazanmasını bildik. Bu galibiyet tüm taraftarlarımıza armağan olsun. Kaptanımız Ahmet İlhan Özek de sakatlıktan döndü. Bize muhteşem bir katkı sağladı. Ona teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Altınordu'nun Öz Kaynak Sistemi'nden yetişen genç oyuncularından Metehan Yilmaz, "Lige iyi başlayamamıştık. Tuzlaspor galibiyeti seri galibiyetlerimizin başlangıcı olur" diye konuştu. - İZMİR