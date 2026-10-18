Ordu Yarı Maratonu\'nda 8 ülkeden 707 sporcu yarıştı, 330 bin TL ödül dağıtıldı

Ordu'da düzenlenen Uluslararası 2. Ordu Yarı Maratonu'nda 8 ülkeden 707 sporcu mücadele etti.

Ordu Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Ordu Valiliği iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası 2. Ordu Yarı Maratonu, Altınordu ilçesinde gerçekleştirildi. Türkiye'nin yanı sıra ABD, Rusya, Polonya, Kazakistan, Fas, Etiyopya ve Avustralya'dan sporcuların katıldığı organizasyonda 208 kadın ve 499 erkek olmak üzere toplam 707 sporcu yarıştı.

Organizasyonda sporcular, 21 kilometrelik yarı maraton ve 10 kilometrelik koşu kategorilerinde mücadele etti. 21 kilometrelik yarı maratonda erkeklerde Fetene Alemu Regasa birinci, Hakan Çoban ikinci, Yunus Emre Akkuş üçüncü oldu. Kadınlarda ise Hasibe Demir birinciliği elde ederken Nilüfer Kemal Ogly ikinci, Sümeyye Elibol üçüncü sırada yer aldı.

10 kilometrelik koşunun erkekler kategorisinde Recep İstek birinci, Enis Korkmaz ikinci, Muhammed Furkan Şanlı üçüncü oldu. Kadınlarda ise Deniz Koyuncu birinciliği, Zehra Yayla ikinciliği, Gülsen Koçak üçüncülüğü elde etti.

Yarışlar kapsamında genel klasman ve yaş kategorilerinde dereceye giren sporculara toplam 330 bin TL ödül dağıtıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen törende sporculara ödüllerini Vali Yardımcısı Turgay Ergin, Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin İnanır ve protokol üyeleri takdim etti.