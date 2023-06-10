Orkun Kökçü, Benfica'ya transfer oldu - Son Dakika
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Orkun Kökçü, Benfica'ya transfer oldu

Orkun Kökçü, Benfica'ya transfer oldu

10.06.2023 20:17

Hollanda ekibi Feyenoord'da şampiyonluk yaşayan Orkun Kökçü, Portekiz devi Benfica'ya 30 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu. 5 yıllık sözleşme imzalayan Kökçü'nün serbest kalma maddesi ise 120 milyon euro olarak belirlendi.

Bu sezon Feyenoord ile şampiyonluk sevinci yaşayan Orkun Kökçü, Portekiz devi Benfica'ya imza attı. Benfica, Orkun Kökçü transferini resmen açıkladı.

30 MİLYON EURO

Benfica, 30 milyon euro bonservis bedeliyle Hollanda ekibi Feyenoord'dan Orkun Kökçü'yü kadrosuna kattı ve 5 yıllık mukavele imzalattı.

Benfica, Orkun Kökçü'yü kadrosuna kattığını açıkladı

SERBEST KALMA MADDESİ 120 MİLYON EURO

Portekiz ekibi, kontrata 120 milyon euro da serbest kalma maddesi ekletti. Feyenoord ile şampiyonluğa ulaşan Orkun Kökçü, bu sezon Hollanda ekibinin formasını 46 maçta giydi. 22 yaşındaki yıldız bu karşılaşmalarda 12 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.

Benfica, Orkun Kökçü'yü kadrosuna kattığını açıkladı
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Orkun Kökçü, Feyenoord, Benfica, Spor, Son Dakika

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