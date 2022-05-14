Son dakika haber: Osman Nuri Işılar: "Birkaç maç fazla kazansak play-offtaydık" - Son Dakika
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Son dakika haber: Osman Nuri Işılar: "Birkaç maç fazla kazansak play-offtaydık"

14.05.2022 19:17

Son dakika haber... - Osman Nuri Işılar: "Birkaç maç fazla kazansak play-offtaydık" MKE Ankaragücü galibiyetinin ardından konuşan Boluspor Teknik Sorumlusu Osman Nuri Işılar, "Her maçı kazanmak zorundaydık.

- Osman Nuri Işılar: "Birkaç maç fazla kazansak play-offtaydık"

ANKARA - MKE Ankaragücü galibiyetinin ardından konuşan Boluspor Teknik Sorumlusu Osman Nuri Işılar, "Her maçı kazanmak zorundaydık. 13 galibiyet elde etmiş bir Boluspor'un play-off mücadelesi veren takımlarla arasındaki makas 4-5 puan gibi düşük bir sayı. Birkaç maç fazla kazansak play-offtaydık" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 37'nci haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Boluspor'da maç sonu gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Sorumlu Osman Nuri Işılar, şunları dedi:

"Çok zor bir süreç geçirdik. Özellikle son 6 haftada bu sorumluluğu üstlenirken, her maçın ayrı bir özelliğini olduğunu, kendi içerisinde farklı değerlendirilmesi gerektiğini hesabını yaparak başladık. Oynayacağımız ilk maçı Allah esirgesin kaybettiğimiz halde hiçbir maçın önemi kalmayacaktı. Her maçı kazanmak zorundaydık. 13 galibiyet elde etmiş bir Boluspor'un play-off mücadelesi veren takımlarla arasındaki makas, 4-5 puan gibi düşük bir sayı. Birkaç maç fazla kazansak play-offtaydık. Sahada çok efektif bir oyun gösteremedik. Her yönüyle farklı değerlendirilecek bir maç."

"Gönül ister ki diğer takımların taraftarları da kendi takımlarına bu kadar sahip çıksın"

Ankaragücü taraftarında övgüyle bahseden Işılar, "Sahanın içindeyken maçı bırakıp tribünleri takip edesimiz geliyor. Gönül ister ki diğer takımların taraftarları da kendi takımlarına bu kadar sahip çıksın. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Altınordu maçında taraftarımızı da sahaya bekliyoruz. Ligi matematiksel olarak bitirdik ama heyecanımız bitmedi. Sorumluluğumuzu son maç bitene kadar sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Son dakika haber: Osman Nuri Işılar: Birkaç maç fazla kazansak play-offtaydık
Son dakika haber: Osman Nuri Işılar: Birkaç maç fazla kazansak play-offtaydık
Son dakika haber: Osman Nuri Işılar: Birkaç maç fazla kazansak play-offtaydık
Son dakika haber: Osman Nuri Işılar: Birkaç maç fazla kazansak play-offtaydık

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber: Osman Nuri Işılar: 'Birkaç maç fazla kazansak play-offtaydık' - Son Dakika


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