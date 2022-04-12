Osmaniye'de "Evinin Sultanları Bayan Voleybol Turnuvası" başladı - Son Dakika
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Osmaniye'de "Evinin Sultanları Bayan Voleybol Turnuvası" başladı

12.04.2022 22:36
Osmaniye'de "Evinin Sultanları Bayan Voleybol Turnuvası" başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ev hanımları ve çalışan kadınların spora teşvik edilmesi amacıyla hayata geçirilen "Evinin Sultanları Bayan Voleybol Turnuvası"nın Osmaniye ayağı başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ev hanımları ve çalışan kadınların spora teşvik edilmesi amacıyla hayata geçirilen "Evinin Sultanları Bayan Voleybol Turnuvası"nın Osmaniye ayağı başladı.

Turnuvaya kamu kurum ve kuruluş, sivil toplum örgütü ile siyasi partilerin oluşturduğu 20 takım katılıyor.

Tosyalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın açılış seremonisi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Takımların geçiş seremonisinin ardından müsabakalara geçildi. 29 Nisan'a kadar sürecek müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara ödül verilecek.

Osmaniye'de Evinin Sultanları Bayan Voleybol Turnuvası başladı
Osmaniye'de Evinin Sultanları Bayan Voleybol Turnuvası başladı
Osmaniye'de Evinin Sultanları Bayan Voleybol Turnuvası başladı
Osmaniye'de Evinin Sultanları Bayan Voleybol Turnuvası başladı

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Voleybol takımı hazırlıklara başladı Voleybol takımı hazırlıklara başladı

Osmaniye, voleybol, gençlik, Kamu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Osmaniye'de 'Evinin Sultanları Bayan Voleybol Turnuvası' başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de "Evinin Sultanları Bayan Voleybol Turnuvası" başladı - Son Dakika
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