Üye Girişi
Osmaniye Gençler Bocce İl Birinciliği müsabakaları başladı - Son Dakika

Osmaniye Gençler Bocce İl Birinciliği müsabakaları başladı

15.02.2022 09:55
Osmaniye Gençler Bocce İl Birinciliği müsabakaları başladı

Osmaniye'de okul sporları kapsamında düzenlenen Gençler Bocce İl Birinciliği müsabakaları başladı.

Osmaniye'de okul sporları kapsamında düzenlenen Gençler Bocce İl Birinciliği müsabakaları başladı.

Merkez spor salonunda yapılan müsabakalara, 36 okuldan 180 sporcu katılıyor.

Bocce Bowling Dart Federasyonu İl Temsilcisi Hüseyin Danış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müsabakalarının 5 gün süreceğini belirtti.

Öğrencilerin gün geçtikçe bocce sporuna ilgisinin arttığını ifade eden Danış, "Düzenlediğimiz müsabakalarda kızlarda 4 gruptan 12 takım, erkeklerde ise 8 grupta 24 takım mücadele ediyor. Burada derece elde eden öğrencilerimiz bölge şampiyonasına gidecekler. Heyecanlı müsabakalar oluyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

YORUMLAR
500

Osmaniye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Osmaniye Gençler Bocce İl Birinciliği müsabakaları başladı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
09:54 Gençlerin yüzde 73'ü yurt dışında yaşamak istiyor
09:40 Vasiyetini açıkladıktan sonra zehirlenen Serdar Ortaç'a Arto: İlaçla birlikte alkol kullanma
09:38 Olay iddia! MOBESE krizi Süleyman Soylu ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın arasını açtı
09:18 Kabine yarın toplanıyor: İşte masaya gelmesi beklenen çok kritik başlıklar
09:17 Yurttaşlar illallah demişti! Parti liderlerine ne kadar elektrik faturası geldi?
09:17 Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den 3 gün sonra farklı karar! "Yılın Atatürkçüsü" ödülünü neden kabul etmediler?
09:11 Şahan Gökbakar'dan Muharrem Sarıkaya isyanı: Yöneticileri kınıyorum
08:48 Skandal: Belçika'da 4 kadını öldüren katil, Türkiye'ye iade edildikten 3 yıl sonra serbest kaldı!
08:35 Rusya - Ukrayna geriliminde bu tarih çok önemli! İşgale Çin Olimpiyatları engeli
08:34 Cip küçükbaş havyan sürüsüne daldı! 58 hayvanın ölümüne sebep oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 10:01:20. #1.13#
SON DAKİKA: Osmaniye Gençler Bocce İl Birinciliği müsabakaları başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement