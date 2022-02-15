Osmaniye Gençler Bocce İl Birinciliği müsabakaları başladı

Osmaniye'de okul sporları kapsamında düzenlenen Gençler Bocce İl Birinciliği müsabakaları başladı.

Merkez spor salonunda yapılan müsabakalara, 36 okuldan 180 sporcu katılıyor.

Bocce Bowling Dart Federasyonu İl Temsilcisi Hüseyin Danış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müsabakalarının 5 gün süreceğini belirtti.

Öğrencilerin gün geçtikçe bocce sporuna ilgisinin arttığını ifade eden Danış, "Düzenlediğimiz müsabakalarda kızlarda 4 gruptan 12 takım, erkeklerde ise 8 grupta 24 takım mücadele ediyor. Burada derece elde eden öğrencilerimiz bölge şampiyonasına gidecekler. Heyecanlı müsabakalar oluyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.