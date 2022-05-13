Oturarak Voleybol 1. Ligi 2. etap müsabakaları Karabük'te başladı - Son Dakika
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Oturarak Voleybol 1. Ligi 2. etap müsabakaları Karabük'te başladı

13.05.2022 18:58

- Oturarak Voleybol 1. Ligi 2. etap müsabakaları Karabük'te başladı Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından Karabük'te düzenlenen Oturarak Voleybol 1. Ligi 2. etap müsabakaları açılış seremonisi ile başladı.

- Oturarak Voleybol 1. Ligi 2. etap müsabakaları Karabük'te başladı

KARABÜK - Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından Karabük'te düzenlenen Oturarak Voleybol 1. Ligi 2. etap müsabakaları açılış seremonisi ile başladı.

Oturarak Voleybol Şampiyona müsabakaları için Karabük'te açılış seremonisi yapıldı. Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonunda düzenlenen organizasyona Ankara, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Konya, Mardin ve Mersin illerinden 10 takım katılım sağladı.

Açılışta konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, 'Spor şehri Karabük' sloganıyla Karabük'ün 2022 yılında farklı branşlara ev sahipliği yaptığını belirtti.

Organizasyonları önemsediklerini ifade eden Güven, sporcu kafilelerini Karabük'te misafir ederek ilin tanıtımına katkı sağladıklarını söyledi.

Konuşmanın ardından oynanan müsabakalarla organizasyonun ilk günü tamamlandı.

Müsabakalar 15 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Oturarak Voleybol 1. Ligi 2. etap müsabakaları Karabük'te başladı
Oturarak Voleybol 1. Ligi 2. etap müsabakaları Karabük'te başladı
Oturarak Voleybol 1. Ligi 2. etap müsabakaları Karabük'te başladı
Oturarak Voleybol 1. Ligi 2. etap müsabakaları Karabük'te başladı
Oturarak Voleybol 1. Ligi 2. etap müsabakaları Karabük'te başladı
Oturarak Voleybol 1. Ligi 2. etap müsabakaları Karabük'te başladı
Oturarak Voleybol 1. Ligi 2. etap müsabakaları Karabük'te başladı

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Oturarak Voleybol 1. Ligi 2. etap müsabakaları Karabük'te başladı - Son Dakika


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