Ovaakçaspor şampiyonluğu göğüsledi - Son Dakika
Üye Girişi

Ovaakçaspor şampiyonluğu göğüsledi

15.04.2022 12:02
Ovaakçaspor şampiyonluğu göğüsledi

U 18 klasman ligi 2. grupta mücadele eden Ovaakçaspor oynadığı 16 kaçta topladığı 37 puanla şampiyon oldu.

U 18 klasman ligi 2. grupta mücadele eden Ovaakçaspor oynadığı 16 kaçta topladığı 37 puanla şampiyon oldu.

U 18 Klasman Ligi 2. Gurupta mücadele eden Ovaakçaspor, ligin 16. haftasında Gemlik Temsilcisi 1922 Güvenspor ile karşı karşıya geldi. Maçın henüz 10. Saniyesinde 1-0 öne geçen Ovaakçaspor mücadelenin 2. dakikasında aradaki farkı 2'ye çıkardı. Hızlı oyununu devam ettiren mavi beyazlılar 5-0'lık farkı yakaladı. İlk yarının son dakikalarında Gemlik temsilcisinin bulduğu 2 gol ile ilk yarı 5-2 tamamlandı. İkinci yarıda başka gol olmayınca karşılaşma bu skorla tamamlandı. Ovaakçaspor, oynadığı 16 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile topladığı 37 puan ile şampiyonluk ipini göğüsledi. Ayrıca, rakip fileleri 56 kere havalandıran mavi beyazlılar gurubun en fazla gol atan takımı oldu.

Çok zor bir gurupta mücadele ettiklerini belirten Ovaakçaspor Başkanı Halil Özturhan, "Biz yönetim olarak sporcularımıza her zaman güvendik. Yöneticilerimizle, teknik ekibimizle, sporcularımızla ve Ovaakçalıların gösterdiği birlik bize bu başarıyı getirdi. Yine Büyükşehir Belediyesi ve Osmangazi Belediyesi, her zaman bize destek oldu. Bu vesileyle onlara da teşekkür ediyorum" diye konuştu - BURSA

Ovaakçaspor şampiyonluğu göğüsledi
Ovaakçaspor şampiyonluğu göğüsledi
Ovaakçaspor şampiyonluğu göğüsledi
Ovaakçaspor şampiyonluğu göğüsledi
Ovaakçaspor şampiyonluğu göğüsledi
Ovaakçaspor şampiyonluğu göğüsledi

YORUMLAR
500
Kaymakam Arslanköylü, altın madalyalı aşçıları kutladı Kaymakam Arslanköylü, altın madalyalı aşçıları kutladı Çiğli Belediyespor 3. Lig'e kenetlendi Çiğli Belediyespor 3. Lig'e kenetlendi

Şampiyon, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ovaakçaspor şampiyonluğu göğüsledi - Son Dakika


Son Dakika
12:05 Dünyada çok az bulunan 'Karabaşlı çulha' Türkiye'de ilk kez görüldü
12:01 ABD Başkanı Joe Biden'dan gündem olan hareket! Konuşmasını yapıp boşlukla tokalaştı
12:00 Alkol yüzünden parmakları kesilmişti! Nejat İşler, fazla alkolün etkisiyle yerde yuvarlandı, kameramanlara el hareketi çekti
11:58 Fenerbahçe, Rossi'nin bonservisini 5.5 milyon euroya aldı!
11:57 Eşini 28 bıçak darbesiyle katleden cani koca, ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı
11:50 Ünlü kozmetik markasının Arapça kataloğu tepki çekti! Sosyal medyada boykot çağrısı yapıldı
11:49 Mesut Özil'i üzecek karar! Fenerbahçe'de kaptanlığa Mert Hakan Yandaş getirildi
11:35 Tahıl, yağ, kömür ve demir yüklü 22 Türk gemisi günlerdir Ukrayna'da bekliyor! Bakan açıkladı: o gemileri almamız gerekiyor
11:29 Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin oğulları dünyaya geldi
11:15 Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Cyle Larin, Fenerbahçe'ye önerildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 12:16:55. #1.12#
SON DAKİKA: Ovaakçaspor şampiyonluğu göğüsledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement