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P. Karşıyaka liderlik koltuğunu kaybetti - Son Dakika
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P. Karşıyaka liderlik koltuğunu kaybetti

P. Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde EWE Baskets Oldenburg'a deplasmanda 97-88 kaybederek liderlik koltuğundan ikinci sıraya geriledi. Karşıyaka, gruptan doğrudan çıkma şansını son haftaya bıraktı.

P. Karşıyaka liderlik koltuğunu kaybetti
14.12.2023 - 10:46,
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P. Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde EWE Baskets Oldenburg'a deplasmanda 97-88 kaybederek liderlik koltuğundan ikinci sıraya geriledi.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu'nda yer alan P. Karşıyaka, Strasbourg'un kaybettiği haftada EWE Baskets Oldenburg'a deplasmanda 97-88 mağlup olarak liderlik avantajını kaybedip gruptan doğrudan çıkma şansını son haftaya bırakmış oldu. Böylece Fransız ekibi +2 averajla haftayı 1. sırada tamamladı. EWE Baskets Oldenburg mücadelesinden sonra açıklamalarda bulunan P. Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, "İlk olarak EWE Baskets Oldenburg'u kutluyorum, özellikle ikinci yarıda çok iyi oynadılar. Biz ilk yarıda hücumda çok iyiydik ve iyi kararlarla oynadık. 58 sayıya ulaşarak önemli bir fark yakaladık. Ancak ikinci yarı hakkında yorum yapmak kolay değil. Herkes durdu, oyun planımızın dışına çıktık ve özellikle savunma ribauntlarında büyük sıkıntı yaşadık. Rakibimiz 18 hücum ribaundu almış ve bunun sonucunda maçı maalesef kaybettik. İkinci yarıdaki hatalarımızın sorumluluğunu kabullenmemiz gerekli. Hatalarımızı düzeltmek üzere çalışacağız. Grubumuzda haftaya oynayacağımız bir maçımız daha var. Onu kazanarak bu gruptan çıkacağız" şeklinde konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA
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