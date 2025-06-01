Pacers, NBA Finaline Yükseldi

NBA'de Doğu Konferansı final serisi 6. maçında Indiana Pacers, evinde oynadığı New York Knicks'i 125-108'lik skorla yendi ve seriyi 4-2 yaparak, NBA finaline yükseldi.

NBA'de heyecan tek karşılaşmayla devam etti. Doğu Konferansı final serisinde Indiana Pacers, Gainbridge Fieldhouse'da karşılaştığı New York Knicks'i 125-108'lik skorla mağlup ederek, seriyi 4-2 yaptı ve NBA finaline yükseldi. Indiana'da Pascal Siakam 31 sayı, 5 ribaund ile mücadele ederken, Tyrese Haliburton da 21 sayı, 13 asistle oynayarak double double yaptı. New York'ta ise OG Anunoby 24 sayı, 5 ribaund ve Karl-Anthony Towns da 22 sayı, 14 ribaund ile müsabakayı tamamladı.

Tarihinde 2. kez finale yükselen Indiana Pacers, NBA finalinde Oklahoma City Thunder'ın rakibi oldu. - İSTANBUL