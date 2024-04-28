Panathinaikos, Aris'e mağlup oldu - Son Dakika
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Panathinaikos, Aris'e mağlup oldu

Panathinaikos, Aris\'e mağlup oldu

Yunanistan Süper Lig play-off'larında Panathinaikos, sahasında Aris'e 1-0 yenildi. Aris'in golüyle mağlup olan Panathinaikos, şampiyonluk şansını zora soktu. Diğer maçlarda PAOK, AEK'i 3-2, Olympiakos ise Lamia'yı 4-1 mağlup etti. AEK liderliğini sürdürürken, Panathinaikos, PAOK ve Olympiakos da sıralamada yer aldı.

28.04.2024 22:41
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Yunanistan Süper Lig play-off'larında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, sahasında Aris'e 1-0 yenildi.

Apostolos Nikolaidis Stadı'nda oynanan play-off 8. hafta maçında Panathinaikos'a konuk olan Aris, 2. dakikada Alvaro Zamora'nın attığı golle galip geldi.

AEK mağlubiyetinden sonra Aris'e de kaybeden Panathinaikos, ligde şampiyonluk şansını zora soktu.

Günün diğer maçlarında PAOK, AEK'i 3-2, Olympiakos ise Lamia'yı 4-1 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından AEK, bitime iki hafta kala 75 puanla liderliğini sürdürdü. AEK'in ardından Panathinaikos 71, birer maçı eksik takımlardan PAOK 71 ve Olympiakos 70 puanla sıralandı. Aris ise 52 puanla 5. sırada yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Panathinaikos, Aris'e mağlup oldu - Son Dakika

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