Para Judo Grand Prix Yarışları - Son Dakika
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Para Judo Grand Prix Yarışları

28.05.2022 22:13
Para Judo Grand Prix Yarışları

Kazakistan'da düzenlenen Para Judo Grand Prix Yarışları'nda milli sporcular 2 altın 1 gümüş madalya elde etti.

Kazakistan'da düzenlenen Para Judo Grand Prix Yarışları'nda milli sporcular 2 altın 1 gümüş madalya elde etti.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan (GESF) yapılan açıklamaya göre bugün başlayan organizasyonda milli sporculardan 57 kilo J1 kategorisinde yarışan Merve Uslu ile J2 kategorisinde mücadele eden Zeynep Çelik altın madalya kazandı.

60 kilo J1 kategorisinde yarışan milli sporcu Abdurrahim Özalp ise gümüş madalya elde etti.

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Kaynak: AA

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