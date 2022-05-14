Para masa tenisinde Slovenya Açık Turnuvası sona erdi - Son Dakika
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Para masa tenisinde Slovenya Açık Turnuvası sona erdi

14.05.2022 23:52
Para masa tenisinde Slovenya Açık Turnuvası sona erdi

Para masa tenisinde Slovenya Açık Turnuvası tamamlandı.

Para masa tenisinde Slovenya Açık Turnuvası tamamlandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Para Masa Tenisi Milli Takımı, Slovenya'da 37 ülkeden 339 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonu 2 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 8 madalyayla tamamladı.

Madalya kazanan milli sporcular şunlar:

Çiftler Karışık Kategori 20

Altın madalya: Merve Cansu Demir

Çift Kadınlar Kategori 20

Altın madalya: Merve Cansu Demir ve Neslihan Kavas

Tek Kadınlar Kategori 9

Gümüş madalya: Neslihan Kavas

Tek Kadınlar Kategori 7

Gümüş madalya: Kübra Korkut

Çift Erkekler Kategori 4

Bronz madalya: Abdullah Öztürk ve Nesim Turan

Tek Kadınlar Kategori 10

Bronz madalya: Merve Cansu Demir

Çift Erkekler Kategori 8

Bronz madalya: Abdullah Öztürk ve Nesim Turan

(Not: Bu kategoride sporcuların her birine madalya verilmiştir)

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Para masa tenisinde Slovenya Açık Turnuvası sona erdi - Son Dakika


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