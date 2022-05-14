Para masa tenisinde Slovenya Açık Turnuvası sona erdi - Son Dakika

Para masa tenisinde Slovenya Açık Turnuvası tamamlandı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Para Masa Tenisi Milli Takımı, Slovenya'da 37 ülkeden 339 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonu 2 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 8 madalyayla tamamladı.
Madalya kazanan milli sporcular şunlar:
Çiftler Karışık Kategori 20
Altın madalya: Merve Cansu Demir
Çift Kadınlar Kategori 20
Altın madalya: Merve Cansu Demir ve Neslihan Kavas
Tek Kadınlar Kategori 9
Gümüş madalya: Neslihan Kavas
Tek Kadınlar Kategori 7
Gümüş madalya: Kübra Korkut
Çift Erkekler Kategori 4
Bronz madalya: Abdullah Öztürk ve Nesim Turan
Tek Kadınlar Kategori 10
Bronz madalya: Merve Cansu Demir
Çift Erkekler Kategori 8
Bronz madalya: Abdullah Öztürk ve Nesim Turan
(Not: Bu kategoride sporcuların her birine madalya verilmiştir)
Kaynak: AA
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