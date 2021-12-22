Paralimpik milli atıcı Çağla Baş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Paralimpik milli atıcı Çağla Baş, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Çağla, haber, yaşam ve spor kategorilerinde seçimini yaptı.

Haber kategorisinde Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu", yaşamda Özge Elif Kızıl'ın "Görme engellilerin dayanışması" başlıklı fotoğraflarını seçen Baş, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" karesine oy verdi.

Oylamanın ardından değerlendirmede bulunan Çağla Baş, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirterek, emeklerinden dolayı AA çalışanlarını kutladı.

Anadolu Ajansının her zaman engelli sporunun yanında olduğunu ifade eden Çağla, bu ilginin sporcu başarılarına da katkı sağladığını kaydetti.