Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Binicilik Engeli Atlama Kategorisinde Madalyalar Sahiplerini Buldu

Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda binicilik engel atlama kategorisi bireyselde madalyalar sahibini buldu.

Versay Sarayı'nda gerçekleştirilen müsabakalarda Alman Christian Kukuk, "Checker 47" isimli atıyla altın madalyaya ulaştı.

İsviçreli Steve Guerdat, "Dynamix de Belheme" ile gümüş madalyanın sahibi olurken, bronz madalya "Beauville Z" isimli atıyla yarışan Hollandalı Maikel van der Vleuten'in oldu.