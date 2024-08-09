Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türk yüzücülerden başarılı performans - Son Dakika
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türk yüzücülerden başarılı performans

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları\'nda Türk yüzücülerden başarılı performans

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yapılan maraton yüzme erkekler 10 kilometre yarışında milli sporculardan Kuzey Tunçelli 23. olurken, Emir Batur Albayrak ise yarışı tamamlayamadı. Macar Kristof Rasovszky birinci olurken, Türk yüzücülerin performansı dikkat çekti.

09.08.2024 11:41
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları maraton yüzme erkekler 10 kilometrede milli sporculardan Kuzey Tunçelli 23'üncü olurken, Emir Batur Albayrak ise yarışı tamamlayamadı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Pont Alexandre 3 Köprüsü'nde maraton yüzme erkekler 10 kilometre yarışı yapıldı.

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, 2.02.58.1'lik derecesiyle 23'üncü olurken, Emir Batur Albayrak ise yarışı bitiremedi.

Bu disiplinde Macar Kristof Rasovszky, 1.50.52.7'lik derecesiyle altın, Alman Oliver Klemet, 1.50.54.8'le gümüş, Macar David Betlehem ise 1.51.09.0'la bronz madalya elde etti.

Bronz madalya kazanan Betlehem, milli atıcı Yusuf Dikeç'in ikonikleşen eli cebinde atış pozunu vererek madalya sevincini yaşadı.

Kaynak: AA

Kuzey Tunçelli, Paris, Spor, Güncel, Son Dakika

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