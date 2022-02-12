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Pehlivanlar bu kez beyaz minderde kozlarını paylaştı - Son Dakika

Pehlivanlar bu kez beyaz minderde kozlarını paylaştı

12.02.2022 16:52
Pehlivanlar bu kez beyaz minderde kozlarını paylaştı

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Veliköy'de bu yıl 25'incisi düzenlenen Uluslararası Kar Üstü Karakucak Güreşleri renkli görüntülere sahne oldu.

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Veliköy'de bu yıl 25'incisi düzenlenen Uluslararası Kar Üstü Karakucak Güreşleri renkli görüntülere sahne oldu. Karlı zeminde kozlarını paylaşan pehlivanlar, birincilik için kıyasıya mücadele etti.

Artvin Şavşat İlçesine Bağlı Veliköy köyünde her yıl geleneksel olarak düzenlenen uluslararası kar üstü kara kucak güreşleri, güneşli havada kar üzerinde yapıldı. Kovid-19 ve şehit cenazesi nedeniyle iki yıl ara verilen güreşlere bu yıl ilgi yoğundu. Şavşat Kaymakamlığı, Veliköy Muhtarlığı ve Veliköy Kültür ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle bin 370 rakımlı köyde düzenlenen güreşlere, Artvin'in yanı sıra Tokat, Samsun, Erzurum, Sivas ve Gürcistan'dan toplam 81 sporcu katıldı.

Karla kaplı alanda mücadele eden sporcular rakiplerini tuş etmek için büyük çaba harcadı. Bazı sporcular soğuktan zorlanınca sağlık ekipleri müdahale etmek zorunda kaldı. 7 hakemin yer aldığı güreşlerde köyün gençlerinden oluşan 20 kişi de görev aldı.

"Kar güreşleri dünyada sadece Veliköy'de yapılıyor"

Organizasyona ev sahipliği yapan Veliköy Köyü Muhtarı Şentürk Kartal, kar güreşlerinin dünyada sadece Veliköy'de yapıldığını ifade etti. Şentürk yaptığı açıklamada, "Bu kültür çok eskiye dayanıyor, atalarımızdan dedelerimiz görmüş, şimdi de bizler yaşatmaya çalışıyoruz. Bu karakucak güreşleri araştırdığımıza göre dünyada sadece Artvin, Veliköy'de yapılıyor. Bu sporu yaşatmak için biz de ne görev düştüyse elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bu organizasyonun yaşatılması lazım" dedi.

12 kategoride gerçekleşen güreşlere Erzurum'dan katılan Kenan Gör, başpehlivan olurken, 10 bin lira para ödülü kazandı. Güreşlerde kendi kategorilerinde dereceye girenlere de toplamda 35 bin lira para ödülü dağıtıldı. - ARTVİN

Pehlivanlar bu kez beyaz minderde kozlarını paylaştı
Pehlivanlar bu kez beyaz minderde kozlarını paylaştı
Pehlivanlar bu kez beyaz minderde kozlarını paylaştı
Pehlivanlar bu kez beyaz minderde kozlarını paylaştı
Pehlivanlar bu kez beyaz minderde kozlarını paylaştı
Pehlivanlar bu kez beyaz minderde kozlarını paylaştı
Pehlivanlar bu kez beyaz minderde kozlarını paylaştı
Pehlivanlar bu kez beyaz minderde kozlarını paylaştı
Pehlivanlar bu kez beyaz minderde kozlarını paylaştı
Pehlivanlar bu kez beyaz minderde kozlarını paylaştı
Pehlivanlar bu kez beyaz minderde kozlarını paylaştı
Pehlivanlar bu kez beyaz minderde kozlarını paylaştı
Pehlivanlar bu kez beyaz minderde kozlarını paylaştı
Pehlivanlar bu kez beyaz minderde kozlarını paylaştı
Pehlivanlar bu kez beyaz minderde kozlarını paylaştı
Pehlivanlar bu kez beyaz minderde kozlarını paylaştı

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Erzurum, Şavşat, Artvin, kar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Pehlivanlar bu kez beyaz minderde kozlarını paylaştı - Son Dakika Spor


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