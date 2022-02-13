Üye Girişi
Pehlivanlar bu kez beyaz minderde kozlarını paylaştı - Son Dakika

Pehlivanlar bu kez beyaz minderde kozlarını paylaştı

13.02.2022 00:57
Pehlivanlar bu kez beyaz minderde kozlarını paylaştı

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Veliköy'de bu yıl 25'incisi düzenlenen Uluslararası Kar Üstü Karakucak Güreşleri renkli görüntülere sahne oldu.

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Veliköy'de bu yıl 25'incisi düzenlenen Uluslararası Kar Üstü Karakucak Güreşleri renkli görüntülere sahne oldu. Karlı zeminde kozlarını paylaşan pehlivanlar, birincilik için kıyasıya mücadele etti.

Artvin Şavşat İlçesine Bağlı Veliköy köyünde her yıl geleneksel olarak düzenlenen uluslararası kar üstü kara kucak güreşleri, güneşli havada kar üzerinde yapıldı. Kovid-19 ve şehit cenazesi nedeniyle iki yıl ara verilen güreşlere bu yıl ilgi yoğundu. Şavşat Kaymakamlığı, Veliköy Muhtarlığı ve Veliköy Kültür ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle bin 370 rakımlı köyde düzenlenen güreşlere, Artvin'in yanı sıra Tokat, Samsun, Erzurum, Sivas ve Gürcistan'dan toplam 81 sporcu katıldı.

Karla kaplı alanda mücadele eden sporcular rakiplerini tuş etmek için büyük çaba harcadı. Bazı sporcular soğuktan zorlanınca sağlık ekipleri müdahale etmek zorunda kaldı. 7 hakemin yer aldığı güreşlerde köyün gençlerinden oluşan 20 kişi de görev aldı.

"Kar güreşleri dünyada sadece Veliköy'de yapılıyor"

Organizasyona ev sahipliği yapan Veliköy Köyü Muhtarı Şentürk Kartal, kar güreşlerinin dünyada sadece Veliköy'de yapıldığını ifade etti. Şentürk yaptığı açıklamada, "Bu kültür çok eskiye dayanıyor, atalarımızdan dedelerimiz görmüş, şimdi de bizler yaşatmaya çalışıyoruz. Bu karakucak güreşleri araştırdığımıza göre dünyada sadece Artvin, Veliköy'de yapılıyor. Bu sporu yaşatmak için biz de ne görev düştüyse elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bu organizasyonun yaşatılması lazım" dedi.

12 kategoride gerçekleşen güreşlere Erzurum'dan katılan Kenan Gör, başpehlivan olurken, 10 bin lira para ödülü kazandı. Güreşlerde kendi kategorilerinde dereceye girenlere de toplamda 35 bin lira para ödülü dağıtıldı. - ARTVİN

YORUMLAR
500

Erzurum, Şavşat, Artvin, kar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Pehlivanlar bu kez beyaz minderde kozlarını paylaştı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
20:22 Cinnet getiren polis memuru, eşini ve dostu olduğu öne sürülen kişiyi öldürdü
20:21 Sorular yanıt buldu! 6 muhalefet partisi lideri oturma krizini yuvarlak masa ile çözdü
20:21 Emre Belözoğlu, eski dostu Erol Bulut'a puan vermedi! Başakşehir şov yaptı
20:20 İsmail Kartal'dan Giresun galibiyeti sonrası Fenerbahçe taraftarına çağrı: Sabırlı olun
20:19 Rusya ve Ukrayna krizine Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama: Hazırlıklı olmak durumundayız
20:18 Giresunspor'un hocasından Fenerbahçe itirafı geldi: Onların istediği gibi oynadık
20:17 Türkiye'de 12 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 272 kişi vefat etti, 86 bin 193 yeni vaka tespit edildi
20:17 Galatasaray stadında Fatih Terim maskeli bir taraftarı güvenlik güçleri zorla dışarı çıkartmaya çalıştı
20:16 6 muhalefet partisi lideri bir arada! Tarihi zirveden ilk görüntüler
20:16 47 yıl sonra ilki yaşayan Bayern Münih tarihi skorla yenildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 01:11:28. #1.12#
SON DAKİKA: Pehlivanlar bu kez beyaz minderde kozlarını paylaştı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement