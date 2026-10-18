Pekin Maratonu'nda kadınlarda Genaneh üst üste, Tola erkeklerde birinci oldu - Son Dakika
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Pekin Maratonu'nda kadınlarda Genaneh üst üste, Tola erkeklerde birinci oldu

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2025 Pekin Maratonu'nda erkeklerde Etiyopyalı Tamirat Tola 2:03:10 ile, kadınlarda Anchinalu Dessie Genaneh 2:20:26 ile birinci oldu. Erkeklerde ilk üç atlet parkur rekorunu kırarken, Genaneh geçen yılın ardından bir kez daha kazandı.

Çin'de düzenlenen 2025 Pekin Maratonu'nu erkeklerde Etiyopyalı Tamirat Tola, kadınlarda da aynı ülkeden Anchinalu Dessie Genaneh kazandı.

Tola, yarışı 2: 03: 10'luk derecesiyle birinci sırada tamamlarken, aynı ülkeden atletler Muktar İdris 2: 04: 34 ile ikinci, Kebede Gebre ise 2: 05: 10 ile üçüncü oldu.

Her üç atlet de, Kenyalı Mathew Kipkoech Kisorio'ya ait 2: 07: 06'lık parkur rekorunu kırarak yarışı tamamladı.

Yarışın galibi 35 yaşındaki Tola, maraton dalında 2022'de dünya şampiyonu, 2024'te olimpiyat şampiyonu olmuştu.

Kadınlarda Genaneh yine kazandı

Kadınlarda geçen yılın birincisi Etiyopyalı Genaneh, 2: 20: 26'lık derecesiyle bir kez daha ipi göğüsleyerek birinci oldu.

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nden Tsering Tsomo ikinci, bir diğer Çinli atlet Ying Lu ise üçüncü sırada yer aldı.

Pekin'in merkezindeki Tienanmın Meydanı'ndan başlayıp şehrin kuzeyindeki Olimpiyat Parkı'nda noktalanan 42 kilometre 195 metrelik parkurda bu yıl 32 bin koşucunun yarıştığı bildirildi.

1981'den bu yana düzenlenen Pekin Maratonu, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında iptal edilmiş, 2022'den itibaren yeniden her yıl düzenlemeye devam edilmişti.

Kaynak: AA
UluslararasıPekinDünyaSporSon Dakika

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