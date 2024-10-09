Petkimspor Avrupa'da Tarih Yazdı - Son Dakika
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Petkimspor Avrupa'da Tarih Yazdı

Petkimspor Avrupa\'da Tarih Yazdı

Aliağa Petkimspor, Oostende'yi 77-74 yenerek Avrupa kupalarındaki ilk iç saha galibiyetini aldı.

09.10.2024 22:39
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Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, Filou Oostende galibiyetinin ardından, "Kulüp olarak her geçen yıl daha da gelişiyoruz, bu akşam muhteşem taraftarlarımızın önünde tarihimizin Avrupa kupalarındaki ilk iç saha maçını oynadık" dedi.

Avrupa FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden Aliağa Petkimspor ikinci maçında evinde ağırladığı Belçika temsilcisi Filou Oostende'yi 77-74 skorla yendi. Maçın ardından Aliağa Petkimspor Başantrenör Burak Gören, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gören, "İlk olarak maçtan önce kulübümüz hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Bu kulübümüz için tarihi bir maçtı, tarihimizin Avrupa kupalarındaki ilk iç saha maçını oynadık. Bu yüzden maçtan önce hepimizin duygu yoğunluğu çok yüksekti. Kulüp olarak her geçen yıl daha da gelişiyoruz, bu akşam muhteşem taraftarlarımızın önünde tarihimizin Avrupa kupalarındaki ilk iç saha maçını oynadık. Taraftarlarımız bizi müthiş desteklediler, onların da yardımıyla bugün kazandık. Rakibimiz Oostende'ye ve koçları Dario Gjergja'ya çok büyük saygı duyuyorum. Yıllardır Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorlar, çok iyi işleyen bir sistemleri var. Bu yüzden onlara büyük saygı duyuyorum. Bugün maçı iki taraf da kazanabilirdi. 11 kere skor eşitlendi, 12 kere ise üstünlük el değiştirdi. 10 serbest atış kaçırdık, bizim için gerçekten çok zor bir maçtı. Rakibimizin hakkını teslim etmemiz gerek, çok iyi savunma yaptılar ve çoğu kez bizi durdurdular. Kazandığımız için çok mutluyum, ileriye doğru büyük bir adım attık. Üst üste ikinci maçımızı kazandık, Şampiyonlar Ligi'ne harika bir başlangıç yaptık. İlk kez katıldığımız bir organizasyonda iki maçımızı da kazandık, bu yüzden çok mutluyuz. Oyuncularımı, ekibimi ve taraftarlarımızı kutlarım" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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