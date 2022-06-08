Petkimspor'da Dorukhan döndü - Son Dakika
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Petkimspor'da Dorukhan döndü

08.06.2022 11:29
Petkimspor'da Dorukhan döndü

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosunu büyük oranda değiştirme kararı alıp daha önce dış transferde ilk imzayı Gaziantep Basketbol'dan guard İsmail Cem Ulusoy'a attıran Aliağa Petkimspor, Türk Telekom'dan eski oyuncusu Dorukhan Engindeniz'i de renklerine bağladı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosunu büyük oranda değiştirme kararı alıp daha önce dış transferde ilk imzayı Gaziantep Basketbol'dan guard İsmail Cem Ulusoy'a attıran Aliağa Petkimspor, Türk Telekom'dan eski oyuncusu Dorukhan Engindeniz'i de renklerine bağladı. Daha önce 2020-21 sezonunda da Aliağa ekibinde görev yapan 29 yaşında, 2.01 boyundaki şutör guard, geçen sezon Türk Telekom'da 2.9 sayı, 0.7 ribaund, 0.8 asist ortalamalarıyla oynadı. Dorukhan, Telekom'da Petkimspor Antrenör Burak Gören'in takımında yer aldı. Petkim, daha önce iç transferde Nusret Yıldırım'la da nikah tazelemişti.


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Kaynak: DHA

Basketbol Süper Ligi, Türk Telekom, basketbol, ulusoy, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Petkimspor'da Dorukhan döndü - Son Dakika

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