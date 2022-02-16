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Petkimspor'dan ayrıldı, ABD Milli Takımı'na seçildi - Son Dakika

Petkimspor'dan ayrıldı, ABD Milli Takımı'na seçildi

16.02.2022 13:57
Petkimspor'dan ayrıldı, ABD Milli Takımı'na seçildi

ING Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon düşme hattında son sırada yer alarak kurtuluş umutlarını her geçen hafta azaltan Aliağa Petkimspor'un yollarını ayırdığı Justin Wright-Foreman, ABD Milli Takımı'na seçildi.

ING Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon düşme hattında son sırada yer alarak kurtuluş umutlarını her geçen hafta azaltan Aliağa Petkimspor'un yollarını ayırdığı Justin Wright-Foreman, ABD Milli Takımı'na seçildi. Puan tablosunda dibe demir atan Petkimspor'da 14 maçta 16.7 sayı, 3.1 ribaund, 2.5 asist ortalamalarıyla görev yapmasına rağmen geçen ay sözleşmesi feshedilen 24 yaşındaki ABD'li guard, basketbolun beşiği ülkesinde milli takıma çağrıldı. Dünya Kupası Elemeleri için açıklanan ABD Milli Takımı'nda Foreman da yer aldı. ABD, elemelerde 24 Şubat'ta Porto Riko, 27 Şubat'ta ise Meksika ile rakip olacak.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Petkimspor'dan ayrıldı, ABD Milli Takımı'na seçildi - Son Dakika Spor


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