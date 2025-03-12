Petkimspor\'dan İlk Galibiyet

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, Manresa maçı sonrası, "Herkes son 16 gruplarına 3'te 0 ile başladığımızı biliyordu ve basketbol kamuoyu, işin bizim adımıza bittiğini düşünüyordu. Maçtan önce takımla bu karşılaşmanın ne kadar önemli olduğunu konuştuk" dedi.

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 turu K grubunun dördüncü maçında Aliağa Petkimspor, sahasında İspanyol temsilcisi Manresa'yı yenerek ilk galibiyetini elde etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, karşılaşmayı değerlendirerek önemli açıklamalarda bulundu. Gören, "Herkes son 16 gruplarına 3'te 0 ile başladığımızı biliyordu ve basketbol kamuoyu, işin bizim adımıza bittiğini düşünüyordu. Maçtan önce takımla bu karşılaşmanın ne kadar önemli olduğunu konuştuk. Şimdi evimizde kazanmaya başladık. Önümüzdeki hafta çok iyi bir takım olan Tenerife ile karşılaşacağız. Galibiyet için elimizden geleni yapıp şansımızı grubun son maçına saklayacağız. Maça çok yumuşak başladık, geçiş hücumlarından kolay basketler buldular. İkinci çeyrekte tempoyu ele alıp kolay basketler üreten bu kez biz olduk. Üçüncü çeyrek farkı 18 sayıya kadar çıkardık. DeWayne Russell hastaydı, bu yüzden kısa rotasyonumuz sadece üç oyuncuya düştü ve bu sebepten maç sonlarına doğru yorulduk. Bu da büyük bir problemdi. Galibiyetten dolayı çok mutluyum, oyuncularımı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Aliağa Petkimspor, gelecek hafta grup lideri La Laguna Tenerife'yi ağırlayacak. - İZMİR