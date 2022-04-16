Petkimspor hayati sınavda - Son Dakika
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Petkimspor hayati sınavda

16.04.2022 10:53
Petkimspor hayati sınavda

ING Basketbol Süper Ligi'nde son 3 haftaya düşme hattında giren Aliağa Petkimspor, yarın kendisi için sezonun en önemli maçında en yakın rakibi Semt77 Yalovaspor'u ağırlayacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde son 3 haftaya düşme hattında giren Aliağa Petkimspor, yarın kendisi için sezonun en önemli maçında en yakın rakibi Semt77 Yalovaspor'u ağırlayacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

HDI Sigorta Afyon Belediyespor'un umut tükettiği ligde Petkimspor 27 maçta 6 galibiyet, Yalovaspor ise 7 galibiyet elde etti. Petkim, taraftarı önünde bu maçı kazanırsa kümede kalma barajındaki rakibini yakalayıp olası puan eşitliği durumunda üzerine çıkacak. Aliağa temsilcisi rakibine yenilirse ise son 2 haftaya 2 galibiyet geride girerek büyük oranda kurtuluş umutlarını yitirecek. Petkimspor, geçen sezon son hafta ligde kalmayı başarmıştı.


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Merkezefendi kurtuluş aşkına Merkezefendi kurtuluş aşkına Manisa BŞB potada Süper Lig aşkına Manisa BŞB potada Süper Lig aşkına

Basketbol Süper Ligi, Aliağa Belediyesi, Yalovaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Petkimspor hayati sınavda - Son Dakika


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