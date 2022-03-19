Petkimspor kritik sınavda - Son Dakika
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Petkimspor kritik sınavda

19.03.2022 10:45
Petkimspor kritik sınavda

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezon başından beri son sıradan kurtulamayıp her geçen hafta küme düşmeye bir adım daha yaklaşan Aliağa Petkimspor, yarın Bahçeşehir Koleji'ni kritik sınavda konuk edecek.

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezon başından beri son sıradan kurtulamayıp her geçen hafta küme düşmeye bir adım daha yaklaşan Aliağa Petkimspor, yarın Bahçeşehir Koleji'ni kritik sınavda konuk edecek. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 13.00'te yapılacak.

Geçen hafta düşme hattındaki en yakın rakibi HDI Sigorta Afyon Belediyespor'la oynaması gereken karşılaşma yurt genelindeki olumsuz hava şartları nedeniyle 24 Mart'a ertelenen Petkimspor, ligde 22 maçta 3 galibiyet alabildi. Bahçeşehir Koleji ise 13 galibiyetle ilk 4 yarışı veriyor.


- İzmir
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Basketbol Süper Ligi, Bahçeşehir Koleji, Aliağa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Petkimspor kritik sınavda - Son Dakika


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