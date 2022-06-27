Petr Cech, Chelsea'deki görevlerinden ayrılacak - Son Dakika
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Petr Cech, Chelsea'deki görevlerinden ayrılacak

27.06.2022 12:34
Petr Cech, Chelsea'deki görevlerinden ayrılacak

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de teknik ve performans danışmanlığı yapan eski yıldız kaleci Petr Cech, görevlerinden istifa edeceğini duyurdu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de teknik ve performans danışmanlığı yapan eski yıldız kaleci Petr Cech, görevlerinden istifa edeceğini duyurdu.

Chelsea'den yapılan açıklamada, 40 yaşındaki Cech'in danışmanlık görevinin 30 Haziran itibarıyla sonlanacağı belirtilerek, kulübe katkılarından dolayı teşekkür edildi.

Yeni yönetimin önünü açmak amacıyla istifa kararı aldığını vurgulayan Cech ise "Chelsea'de üç yıl boyunca bu görevi sürdürmek, bir ayrıcalıktı. Kulübün, yeni yönetim ve ekiple büyük başarılar elde etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

2004 ile 2015 yılları arasında kalesini koruduğu Chelsea'de birer UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi, 4'er lig ve İngiltere Federasyon Kupası, 3 İngiltere Lig Kupası ve 2 Community Shield şampiyonluğu yaşayan Cech, Arsenal formasıyla emekliye ayrılmasının ardından 2019'da Chelsea'de danışmanlığa getirilmişti.

Cech'in yanı sıra 2003 yılından bu yana kulüpte başkanlık görevini yürüten Bruce Buck ile yönetici Marina Granovskaia, 30 Haziran itibarıyla görevlerini bırakacak.

Rus iş insanı Roman Abramovich'in 19 yıldır sahipliğini üstlendiği Chelsea, Amerikan Beyzbol Ligi takımlarından Los Angeles Dodgers'ın ortağı Todd Boehly'nin yanı sıra Clearlake Capital, Mark Walter ve Hansjoerg Wyss'in aralarında bulunduğu konsorsiyum tarafından 4,25 milyar sterlin karşılığında geçen ay satın alınmıştı.

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Kaynak: AA

Petr Cech, England, Chelsea, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Petr Cech, Chelsea'deki görevlerinden ayrılacak - Son Dakika

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