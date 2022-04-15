PFDK'dan Elazığspor'a ceza - Son Dakika
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PFDK'dan Elazığspor'a ceza

15.04.2022 14:46
PFDK'dan Elazığspor'a ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Batman Petrolspor maçındaki saha olayları nedeniyle Elazığspor'a 8 bin TL para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Batman Petrolspor maçındaki saha olayları nedeniyle Elazığspor'a 8 bin TL para cezası verdi.

TFF 3. Lig 1. Grup 30. haftasında oynanan Elazığspor - Batman Petrolspor maçındaki saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Elazığspor'a 8 bin TL para cezası verildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun almış olduğu kararlar şöyle:

"Elazığspor Kulübünün, 10 Nisan 2022 tarihinde oynanan Elazığspor - Batman Petrolspor TFF 3. Lig 1.Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 8 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına, Batman Petrolspor Kulübü, 10 Nisan 2022 tarihinde oynanan Elazığspor - Batman Petrolspor TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle bin 400 lira para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." - ELAZIĞ

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PFDK'dan Rahmanovic'e 4, Riberio'ya 2 maç men PFDK'dan Rahmanovic'e 4, Riberio'ya 2 maç men Ömer Faruk gollerine devam ediyor Ömer Faruk gollerine devam ediyor

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Batman Petrolspor, Para Cezası, Elazığspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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