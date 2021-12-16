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PFDK kararları - Son Dakika

PFDK kararları

16.12.2021 21:28
PFDK kararları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Göztepeli futbolcu Halil Akbunar'a 1 maç men cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Göztepeli futbolcu Halil Akbunar'a 1 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasındaki Çaykur Rizespor müsabakasında kırmızı kart gören Halil Akbunar'a rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 1 resmi müsabakadan men cezası verildiği bildirildi.

Disiplin Kurulunun çeşitli nedenlerle Süper Lig takımlarından Beşiktaş'a 2 farklı ihlalden toplamda 148 bin lira, Demir Grup Sivasspor'a 125 bin lira, Adana Demirspor ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a 32'şer bin lira para cezası kestiği kaydedildi.

PFDK'nin Beşiktaş, Gaziantep FK, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Fraport TAV Antalyasporlu bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarını bir sonraki iç saha maçı için bloke edildiği aktarıldı.

Kurulun Spor Toto 1. Lig takımlarından Balıkesirspor'un teknik direktörü Giray Bulak'a farklı ihlallerden dolayı toplamda 3 maç men ve 23 bin lira para cezası uyguladığı belirtildi. Gençlerbirliği antrenörü Hayrettin Aksoy'a ise 7 resmi müsabakadan men ve 15 bin 200 lira para cezası verildiği vurgulandı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, Para Cezası, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor PFDK kararları - Son Dakika Spor


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