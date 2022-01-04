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PFDK kararları açıklandı - Son Dakika

PFDK kararları açıklandı

04.01.2022 16:12
PFDK kararları açıklandı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Adana Demirspor'a taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32 bin TL para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Adana Demirspor'a taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32 bin TL para cezası verdi.

Kurulun aldığı kararlar şöyle;

1- ADANA DEMİRSPOR A.Ş.'nin, 29.12.2021 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-ANKARASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,2- ALTAŞ DENİZLİSPOR Kulübünün, 30.12.2021 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ALTAŞ DENİZLİSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,3- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü sporcusu ALİ ÜLGEN'in, 29.12.2021 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-YILPORT SAMSUNSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübünün, 29.12.2021 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-BODRUMSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, çim saha sorumlusunun stadyum denetimine ve müsabaka organizasyon toplantısına katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.


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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Adana Demirspor, Türk Lirası, Para Cezası, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor PFDK kararları açıklandı - Son Dakika Spor


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