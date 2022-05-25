Pınar Karşıyaka alkışlarla - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka alkışlarla

25.05.2022 10:29
Pınar Karşıyaka alkışlarla

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek finalindeki üçüncü maçta Anadolu Efes'e deplasmanda 83-68 yenilip seriyi 2-1 kaybederek sezonu noktalayan Pınar Karşıyaka, yarı finali göremese de Euroleague'de üst üste ikinci kez şampiyon olan güçlü rakibi karşısında özellikle son 2 sınavdaki...

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek finalindeki üçüncü maçta Anadolu Efes'e deplasmanda 83-68 yenilip seriyi 2-1 kaybederek sezonu noktalayan Pınar Karşıyaka, yarı finali göremese de Euroleague'de üst üste ikinci kez şampiyon olan güçlü rakibi karşısında özellikle son 2 sınavdaki mücadelesiyle alkış aldı. Ligde normal sezonu son haftalardaki yenilgilerle 7'nci sırada tamamlayıp Play-Off'ta Anadolu Efes'le saha avantajı olmadan eşleşen Karşıyaka, deplasmandaki ilk maçı farklı kaybettikten sonra kolay pes etmedi. Evindeki rövanşı 79-73 kazanan Kaf-Kaf, Anadolu Efes'in Euroleague'de Sırbistan'daki Final Four maçları yüzünden ertelenen serinin son maçında dün son periyoda kadar direnmesine rağmen salondan mağlup ayrılıp sezonu tamamladı.

Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca, mücadelenin ardından yeni sezonda basketbol organizasyonlarını geliştirmeleri gerektiğini belirtti. Rakibi Avrupa'nın en büyük kupasındaki şampiyonluğu için kutlayan Sarıca, "Anadolu Efes'i tebrik ediyorum. Üst üste iki defa Euroleague'i kazanmak çok önemli. Biz önemli bir mücadele ortaya koyduk. Maçın skoru izlemeyenleri aldatabilir. Sahada farklı amaçlar için kurulmuş iki takım var. Çok geniş bütçeli Anadolu Efes'e karşı mücadele etmek kolay olmuyor. Sahadaki oyun, mücadele ve reaksiyonumuz çok iyiydi. Belki maç ertelenmeseydi farklı sonuç olabilirdi. Biz 11 gün bu maçı bekledik. Maçın sonunda Larkin ve Micic'in önemli atışları vardı. Bu ikili Avrupa'nın aranan oyuncuları, belki de ikisinin maliyetleri bizim bütçemiz kadar" dedi.

SARICA: ORGANİZASYONUMUZU GELİŞTİRMEMİZ GEREK

Mücadeleden memnun olduğunu belirten Ufuk Sarıca, "Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bizim için sezon çok fantastik başladı ama sadece 5 maç takımı koruyabildik. Herkes bizi FIBA Şampiyonlar Ligi'nde gereğinden fazla favori gösterdi ama ben buna karşıydım. Sezonun başında buralara konumlandırılmak iyi değildi. Son dört arasında bir Türk takımı orada yoktu bu sene. Hep değişken takımlarla sahada olmak zorunda kaldık. Hatalarımız olmuş olabilir sezon içerisinde ama genel olarak bu takım iyi mücadele etti. Mucizeler her gün gerçekleşmiyor. Anadolu Efes kadar olamayız ama organizasyonumuzu geliştirmemiz gerekiyor. Her zamanki gibi yukarılara oynayacak bir takım yaratabiliriz" açıklamasını yaptı. Karşıyaka'da deplasmandaki son maçı tribünden izleyemeyen taraftarlar takımı İstanbul'da salona meşaleler ve tezahüratlarla uğurladı.


- İzmir
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Pınar Karşıyaka ile Anadolu Efes yarı final için son maçta Pınar Karşıyaka ile Anadolu Efes yarı final için son maçta
Kaynak: DHA

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