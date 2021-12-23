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Pınar Karşıyaka, Avrupa'ya "devam" dedi - Son Dakika

Pınar Karşıyaka, Avrupa'ya "devam" dedi

23.12.2021 10:07
Pınar Karşıyaka, Avrupa'ya "devam" dedi

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nda deplasmanda Polonya ekibi Stal Ostrow'u 86-69 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi.

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nda deplasmanda Polonya ekibi Stal Ostrow'u 86-69 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi. Yeşil-kırmızılılar son 16 turu için Play-In oynama hakkı kazandı.

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında Pınar Karşıyaka, Polonya'da konuk olduğu Stal Ostrow'u 86-69 mağlup etti. Bu sonuçla yeşil-kırmızılılar, son 16 turu için Play-In oynama hakkı kazandı. 28 Aralık tarihinde oynanacak olan Baxi Manresa-Hapoel Bank Yahav karşılaşmasının sonucunu bekleyecek olan İzmir temsilcisi, bu maçın sonucuna göre grubu ikinci veya üçüncü bitirecek. Karşıyaka, grubu ikinci bitirmesi durumunda Ukrayna ekibi Prometey, üçüncü bitirmesi halindeyse İspanya'nın Lenovo Tenerife takımıyla eşleşecek.

Pınar Karşıyaka'nın Stal Ostrow karşısında aldığı galibiyette Bonzie Colson 21 sayıyla en skorer isim olurken, Amath M'baye 19, Tony Taylor 13 ve James Blackmoon 11 sayıyla çift haneli skor üretti.

Ufuk Sarıca'dan tebrik

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada bütün oyuncularını tebrik ederek, "Tony ve kız arkadaşını da dün doğan bebeklerinden ötürü kutluyorum. Bizim için zor bir maçtı. Maçtan önce eksiklerimiz ve problemlerimiz oldu. Bu akşam burada çok iyi bir iş çıkardık. Hem hücum, hem savunmada çok iyiydik. Kazanmamız gereken bir maçtı. Kazanmayı başardığımız için bütün ekibimi ve oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi. - İZMİR

Pınar Karşıyaka, Avrupa'ya devam dedi
Pınar Karşıyaka, Avrupa'ya devam dedi
Pınar Karşıyaka, Avrupa'ya devam dedi
Pınar Karşıyaka, Avrupa'ya devam dedi

Şampiyonlar Ligi, Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Polonya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka, Avrupa'ya 'devam' dedi - Son Dakika Spor


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