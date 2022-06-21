Pınar Karşıyaka, Berkan'ı duyurdu - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka, Berkan'ı duyurdu

21.06.2022 16:19
Pınar Karşıyaka, Berkan'ı duyurdu

ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, iç transferde daha önce anlaşmaya vardığı uzun forvet Berkan Durmaz'ın imzasını resmen açıkladı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, iç transferde daha önce anlaşmaya vardığı uzun forvet Berkan Durmaz'ın imzasını resmen açıkladı.

TOFAŞ altyapısında yetişip geçen sezon Karşıyaka'ya transfer olan 25 yaşındaki uzun forvet, 2 yıl daha yeşil-kırmızılılarda forma giyecek.A Milli Takım'da da oynayan Berkan, geçen sezon ligde 4.2 sayı, 2.9 ribaund, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 1.2 sayı, 1.4 ribaund ortalamalarıyla görev yapmıştı.


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Kaynak: DHA

Basketbol Süper Ligi, Pınar Karşıyaka, Berkan Durmaz, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka, Berkan'ı duyurdu - Son Dakika

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