Pınar Karşıyaka, Berkan'ı duyurdu

TOFAŞ altyapısında yetişip geçen sezon Karşıyaka'ya transfer olan 25 yaşındaki uzun forvet, 2 yıl daha yeşil-kırmızılılarda forma giyecek.A Milli Takım 'da da oynayan Berkan, geçen sezon ligde 4.2 sayı, 2.9 ribaund, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 1.2 sayı, 1.4 ribaund ortalamalarıyla görev yapmıştı.

Kaynak: DHA

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