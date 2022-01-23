Pınar Karşıyaka'da 1'i oyuncu 4 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

ING Basketbol Süper Ligi'nde bugün Anadolu Efes'i konuk edecek Pınar Karşıyaka'da 1'i oyuncu 4 kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.
Kulüp açıklamasında, FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki Lenovo Tenerife deplasmanı dönüşü oluşan semptomlar nedeniyle takıma Kovid-19 testleri yapıldığı aktarılırken, 1 oyuncunun yanı sıra, teknik ekipten 1, idari kadrodan da 2 kişide pozitif bulguya rastlandığı belirtildi.
Bu kişilerin izolasyon ve tedavi sürecinin başladığı kaydedildi.
Kaynak: AA
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