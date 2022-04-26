Pınar Karşıyaka'da Play-Off hesabı - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3, son 5 maçta ise 4 mağlubiyetle ilk 4 şansını kaybeden Pınar Karşıyaka, Play-Off'taki rakibini bekleyecek. Ligde bu hafta alınan sonuçlarla normal sezonun son maçları öncesi ilk 4 sıra içinde yer alma ihtimali kalmayan Kaf-Kaf, Play-Off'ta Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Darüşşafaka, Galatasaray NEF veya Gaziantep Basketbol takımlarından biriyle eşleyecek. Play-Off'ta ilk turda saha avantajı olmayacak Karşıyaka'nın rakibi erteleme sınavlarının tamamlanması ve son hafta maçlarının ardından belli olacak. Bu sezon 29 maçta 17 galibiyet, 12 mağlubiyet alan yeşil-kırmızılı ekip, son hafta Darüşşafaka'ya konuk olacak.