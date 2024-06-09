Pınar Karşıyaka'da Tamer Ustaoğlu görevine devam edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Pınar Karşıyaka'da Tamer Ustaoğlu görevine devam edecek

Pınar Karşıyaka Basketbol Şube Başkanı Tamer Ustaoğlu, yeni sezon için görevine devam kararı aldı. Antrenör Ufuk Sarıca ile birlikte çalışmalara başlayan Karşıyaka, iç transferi ele alıp yabancı kadrosunda değişiklik yapacak.

09.06.2024 12:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ergin KARATAŞ/ İZMİR,

BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezonun planlamasına başlayan Pınar Karşıyaka'da 1 Haziran'da yapılan genel kurulda ana yönetim listesine girmeyen Basketbol Şube Başkanı Tamer Ustaoğlu, yeni dönemde de görevini sürdürecek. Tarihi başarılar yaşattığı Kaf-Kaf'ta toplam 9'uncu yılını geride bırakan Antrenör Ufuk Sarıca da yeni sezonda yine dümende olacak. Yeşil-kırmızılılarda Başkan İlker Ergüllü ve Şube Başkanı Tamer Ustaoğlu, geçen sezon geçmişten gelen borçları temizlemeye çalışırken, mevcut ödemeleri yapmak için özellikle sezonun son bölümünde zorlu günler yaşadı. Bu süreçte yıpranan Ustaoğlu, yeni yönetimde yer almadı.

Ancak kongre sonrası Başkan İlker Ergüllü'nün ikna ettiği Tamer Ustaoğlu, yola devam kararı aldı. Sözleşmesi süren Antrenör Ufuk Sarıca'yla toplantı yapan ikili, yeni sezon için çalışmalara başladı. Öncelikle iç transferi ele alıp özellikle yabancı kadrosunda önemli değişikliğe gitmeye hazırlanan Karşıyaka, yine her kulvarda iddialı bir takım oluşturmaya çalışacak. Yabancılardan takımın yıldızı guard McCollum'un yanı sıra uzun forvet Vitto Brown'ı kadroda tutmak isteyen Pınar Karşıyaka, diğer yabancılarını ise değiştirecek.

Kaynak: DHA

Pınar Karşıyaka, Ufuk Sarıca, Basketbol, Karşıyaka, Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka'da Tamer Ustaoğlu görevine devam edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:14 Ali Koç’un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı getirdi Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi
09:41 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz
09:39 Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç’a izin vermedi Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi
09:25 Erdoğan’dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali Gündemde “İngiliz modeli“ var Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde "İngiliz modeli" var
00:47 Avrupa’da kırmızı alarm Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek
10:15 TÜİK nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı İşsiz sayısı 3 milyon 42 bine düştü TÜİK nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı! İşsiz sayısı 3 milyon 42 bine düştü
09:55 Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı
09:53 Kulislerde konuşuluyor Torba yasada doğal gaz desteği de olacak Kulislerde konuşuluyor! Torba yasada doğal gaz desteği de olacak
09:50 Sevgililer Günü’nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı Sevgililer Günü'nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı
09:41 Oğlunu nişanlandıran Murat Övüç, gelinine 2 kilo altın taktı Oğlunu nişanlandıran Murat Övüç, gelinine 2 kilo altın taktı
09:39 Sarıyer’deki Memduh Paşa Yalısı’nda Film Gibi Soygun Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda Film Gibi Soygun!
09:12 Ali Koç’un ilk icraatı Talisca Fenerbahçe’ye imzayı atıyor Ali Koç'un ilk icraatı! Talisca Fenerbahçe'ye imzayı atıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 10:57:08. #1.11#
SON DAKİKA: Pınar Karşıyaka'da Tamer Ustaoğlu görevine devam edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement