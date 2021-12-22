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Pınar Karşıyaka'da Tony Taylor'ın özverisi takdir topladı - Son Dakika

Pınar Karşıyaka'da Tony Taylor'ın özverisi takdir topladı

22.12.2021 15:23
Pınar Karşıyaka'da Tony Taylor'ın özverisi takdir topladı

Pınar Karşıyaka'nın ABD'li basketbolcusu Tony Taylor, gece saatlerinde doğan oğlunu kucağına almasının ardından takımının Polonya'da oynayacağı kritik Stal Ostrow maçının kafilesine katılmak üzere sabah saatlerinde yola çıktı.

Pınar Karşıyaka'nın ABD'li basketbolcusu Tony Taylor, gece saatlerinde doğan oğlunu kucağına almasının ardından takımının Polonya'da oynayacağı kritik Stal Ostrow maçının kafilesine katılmak üzere sabah saatlerinde yola çıktı. Tony Taylor'ın bu davranışı Karşıyakalı taraftarların takdirini topladı.

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun kritik maçında Pınar Karşıyaka, bu akşam saat 22.30'da Polonya ekibi Stal Ostrow'a konuk olacak. Yeşil-kırmızılıların Avrupa'da yoluna devam edip etmeyeceğinin belli olacağı karşılaşma öncesinde Tony Taylor, eşinin doğuma girmesi sebebiyle Polonya'ya giden kafilede yer alamamıştı. Tony Taylor ve eşi Krystal Warner, dün akşam saatlerinde gerçekleşen doğumun ardından Cristopher ismini verdikleri oğullarını kucağına aldı.

Doğumun gerçekleşmesinin ardından ABD'li Gard, takımının kafilesine katılmak için bu sabah saatlerinde İzmir'den Polonya'ya hareket etti.

Taraftarların takdirini topladı

Taylor'ın bu davranışı, Karşıyakalı basketbolseverlerin takdirini topladı. Taraftarlar sosyal medya üzerinden "Özverin için çok teşekkürler, İnşallah uğurlu gelir Karşıyaka'mıza", "Baba olmanın şerefine 20 sayı atar", "Tebrikler Tony, seni seviyoruz" yorumlarını yaparak 31 yaşındaki oyuncuya destek oldu. - İZMİR

Pınar Karşıyaka'da Tony Taylor'ın özverisi takdir topladı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Polonya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka'da Tony Taylor'ın özverisi takdir topladı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Pınar Karşıyaka'da Tony Taylor'ın özverisi takdir topladı - Son Dakika
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