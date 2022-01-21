Pınar Karşıyaka'dan buruk veda

Avrupa'da geçen sezon final oynayıp kupayı ıskaladığı FIBA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon mutlak şampiyonluk hedefiyle tarihinin en iddialı ve maliyetli kadrolarından birini kuran, kupayı kazanmaya en büyük favori olarak gösterilen Pınar Karşıyaka, son 16 turunu bile göremeden elendi. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon B Grubu'nu üçüncü sırada bitirip liderlik fırsatını kaçırdıktan sonra Play-In etabında Lenovo Tenerife'yle eşleşen Pınar Karşıyaka, İspanya'da Kanarya Adaları deplasmanında geçen hafta oynanan ilk maçı 76-69 kaybedip rakibini salı günü evinde 88-80 yendikten sonra dün yine uzak deplasmanda parkeden 74-71 mağlup ayrılarak havlu attı.

İki takım arasında salı oynanan maçın ardından sonraki gece ayağının tozuyla özel uçakla yetiştiği deplasmanda 16 sayı farkla yenik duruma düşmesine rağmen farkı eriten Karşıyaka, son anlarda yenilmekten kurtulamadı. Sezon içinde Semih Erden ve Roll'ün uzun süreli sakatlıklarından olumsuz etkilenen, gönderilen pivot Mitchell ve yerine gelen Tyus'un yanı sıra guard Taylor ve şutör guard Blackmon ile yerli oyunculardan kırılma anlarında beklediği verimi alamayan Pınar Karşıyaka, Avrupa'da kupa hayaline erken veda etti. Büyük moral bozukluğu yaşayan Karşıyaka, İspanya dönüşü pazar günü Anadolu Efes'i konuk edecek.