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Pınar Karşıyaka'dan buruk veda - Son Dakika

Pınar Karşıyaka'dan buruk veda

21.01.2022 10:49
Pınar Karşıyaka'dan buruk veda

Avrupa'da geçen sezon final oynayıp kupayı ıskaladığı FIBA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon mutlak şampiyonluk hedefiyle tarihinin en iddialı ve maliyetli kadrolarından birini kuran, kupayı kazanmaya en büyük favori olarak gösterilen Pınar Karşıyaka, son 16 turunu bile göremeden elendi.

Avrupa'da geçen sezon final oynayıp kupayı ıskaladığı FIBA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon mutlak şampiyonluk hedefiyle tarihinin en iddialı ve maliyetli kadrolarından birini kuran, kupayı kazanmaya en büyük favori olarak gösterilen Pınar Karşıyaka, son 16 turunu bile göremeden elendi. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon B Grubu'nu üçüncü sırada bitirip liderlik fırsatını kaçırdıktan sonra Play-In etabında Lenovo Tenerife'yle eşleşen Pınar Karşıyaka, İspanya'da Kanarya Adaları deplasmanında geçen hafta oynanan ilk maçı 76-69 kaybedip rakibini salı günü evinde 88-80 yendikten sonra dün yine uzak deplasmanda parkeden 74-71 mağlup ayrılarak havlu attı.

İki takım arasında salı oynanan maçın ardından sonraki gece ayağının tozuyla özel uçakla yetiştiği deplasmanda 16 sayı farkla yenik duruma düşmesine rağmen farkı eriten Karşıyaka, son anlarda yenilmekten kurtulamadı. Sezon içinde Semih Erden ve Roll'ün uzun süreli sakatlıklarından olumsuz etkilenen, gönderilen pivot Mitchell ve yerine gelen Tyus'un yanı sıra guard Taylor ve şutör guard Blackmon ile yerli oyunculardan kırılma anlarında beklediği verimi alamayan Pınar Karşıyaka, Avrupa'da kupa hayaline erken veda etti. Büyük moral bozukluğu yaşayan Karşıyaka, İspanya dönüşü pazar günü Anadolu Efes'i konuk edecek.

HAPOEL MAÇI YAKTIPınar Karşıyaka, sezon başında favorisi olduğu FIBA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında en önemli rakibi Hapoel Jerusalem'e evinde 20 sayı farkla yenilmesinin bedelini ağır ödedi. İzmir'de 6 Aralık'ta oynanan o maçı 85-65 kazanarak ikili averaj üstünlüğünü eline alan İsrail ekibi, koronavirüs vakaları nedeniyle 2 kez ertelenen son hafta sınavında lider Baxi Manresa'yı deplasmanda yenerek gruptan ikinci çıktı. Hapoel gibi 3 galibiyet, 3 mağlubiyet almasına rağmen Manresa'nın direkt son 16'ya kaldığı grubu İsrail temsilcisinin ikili averajla gerisinde üçüncü bitiren Pınar Karşıyaka, Play-In'de saha avantajını kaybetti. Hapoel, Ukrayna ekibi Promotey'le eşleşirken, A Grubu ikincisi Tenerife'nin rakibi olan temsilcimiz, saha dezavantajıyla elendi.KUPA ERKEN KAÇTIPınar Karşıyaka, Avrupa'da şampiyon olarak tarihi bir ilki gerçekleştirme hayaliyle yola çıktığı her sezon hayal kırıklığı yaşadı. Kulübe Süper Lig'de şampiyonluk dahil 3 kupa kazandıran Antrenör Ufuk Sarıca'nın göreve geldiği ilk sezon olan 2012-2013'te FIBA Eurochallenge'ta final oynayan Pınar Karşıyaka, evinde 17 sayı farkla öne geçtiği finalde Rus ekibi Krasnye Krylia'ya 1 sayıyla yenildi. Sarıca'nın yuvaya döndüğü 2019-2020'de favorisi olduğu FIBA Europe Cup'ta elini kolunu sallayarak yarı finale çıkan Karşıyaka, organizasyon koronavirüs pandemisi patlayıp iptal edilince şampiyonluktan oldu. Geçen sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'nde adını finale yazdırmayı başaran Karşıyaka, İspanyol ekibi San Pablo Burgos'a Rusya'daki finalde 64-59 yenilip kupayı ıskaladı. Bu sezon yine Avrupa'da tarihinin ilk kupası kaldırma hedefiyle çok iddialı bir kadro kuran Karşıyaka, son 16 turu aşamasını bile göremedi.

Pınar Karşıyaka'dan buruk veda
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Şampiyonlar Ligi, Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Europe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka'dan buruk veda - Son Dakika Spor


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