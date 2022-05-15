Pınar Karşıyaka'dan erteleme tepkisi - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka'dan erteleme tepkisi

15.05.2022 11:51
Pınar Karşıyaka'dan erteleme tepkisi

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek finalinde Anadolu Efes'i cuma akşamı evinde 79-73 yenerek durumu 1-1'e getiren Pınar Karşıyaka, seride üçüncü maçın mavi-beyazlıların bu hafta 19-22 Mayıs tarihleri arasında Euroleague'de Belgrad'da şampiyonluk hedefiyle çıkacağı Final Four maçları...

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek finalinde Anadolu Efes'i cuma akşamı evinde 79-73 yenerek durumu 1-1'e getiren Pınar Karşıyaka, seride üçüncü maçın mavi-beyazlıların bu hafta 19-22 Mayıs tarihleri arasında Euroleague'de Belgrad'da şampiyonluk hedefiyle çıkacağı Final Four maçları nedeniyle ertelenmesine tepki gösterdi. Basketbol Federasyonu, Anadolu Efes'in talebi üzerine bu akşam İstanbul'da oynanması gereken Play-Off serisinin son karşılaşmasını Final Four sonrasını ertelerken, Karşıyaka yönetimi açıklama yayınlayıp geçen sezon erteleme taleplerine olumlu yanıt alamadıklarını hatırlattı. Kaf-Kaf, Basketbol Federasyonu'nun kararıyla Play-Off serisinin seri olmaktan çıktığını belirtti.

SERİ OLMAKTAN ÇIKTI

Açıklamada, "ING Basketbol Süper Ligi çeyrek final Play-Off ikinci maçını Anadolu Efes gibi çok daha başka hedefler için kurulmuş dev bir kadroya karşı İzmir'de taraftarımızın da muhteşem desteği ile sahada savaşarak ve hak ederek kazandık. Diğer yandan normal sezon devam ederken, üstelik EuroLeague Dörtlü Finali ile EuroCup finali de göz önünde bulundurularak önceden açıklanmış olan programa rağmen maalesef ki maçın ardından gece yarısı Play-Off çeyrek final serisinin üçüncü maçının ertelendiği haberini aldık. Adı üzerinde SERİ olarak oynanan Play-Off, bu karar ile seri olmaktan çıkmış oldu. Günler öncesinden olası üçüncü maçın nerede oynanacağı belliyken, tüm olası senaryolar alenen ortadayken, ikinci maçın ardından alınan bu karar ve halen açıklanamayan yeni maç tarihi bize, tüm kurgunun bu serinin 2 – 0 biteceği öngörüsü ya da daha kötüsü biteceği planlaması üzerine kurulu olduğunu düşündürmektedir" denildi.ANADOLU EFES'E SİTEMLİ BAŞARI DİLEĞİ "Kaldı ki bu düşünce bizi her iki maçta da sahada gördüğümüz hakem yönetiminin, hata olarak addettiğimiz birçok kararın altında başka bir sebep olduğunu düşünmeye sevk etmektedir" şeklinde devam eden açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Üzüntüyle ve şaşkınlıkla karşıladığımız bir diğer nokta, tarafımızla önceden paylaşılmamış olan bir ihtimalin gerek yayıncı kuruluş yorumcuları, gerekse de rakip takım mensupları tarafından dile getiriliyor olmuş olmasıdır. Tüm basketbol kamuoyu ile beraber, tarafımızla da yeni programın paylaşılmasını beklemekte olmakla birlikte, konuya ilişkin detayları rakibimizin sosyal medya hesaplarını takip ederek almamızın gerekli olup olmadığı hakkında da merak içerisindeyiz. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı göstermiş olduğumuz 2020-21 sezonunda Sekizli Final öncesi ve sonrası erteleme talebi ile müsabaka sıklığı gibi konularda yaşadıklarımızı hatırlatırken, rakibimiz Anadolu Efes'e kendilerine tanınmış olan imkanlar ve beraberinde getireceği faydalar ile EuroLeague Dörtlü Finali'nde başarılar dileriz. Gerek mücadelemizde, gerekse haklı tepkilerimizde her platformda, camiamızla, taraftarımızla bir olup, geri durmayacağımızı tüm basketbol kamuoyuna saygı ile duyururuz."


- İzmir
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Karşıyaka Spor Kulübünden ertelenen Anadolu Efes maçı hakkında açıklama Açıklaması Karşıyaka Spor Kulübünden ertelenen Anadolu Efes maçı hakkında açıklama Açıklaması

Pınar Karşıyaka, basketbol, Karşıyaka, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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