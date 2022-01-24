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Pınar Karşıyaka'dan mucize galibiyet - Son Dakika

Pınar Karşıyaka'dan mucize galibiyet

24.01.2022 12:07
Pınar Karşıyaka'dan mucize galibiyet

ING Basketbol Süper Ligi ve Euroleague'in son şampiyonu Anadolu Efes'i evinde 78-73 yenerek son dönemdeki kötü gidişe sünger çeken Pınar Karşıyaka, eksik kadroyla inanılmaz bir galibiyete imza attı.

ING Basketbol Süper Ligi ve Euroleague'in son şampiyonu Anadolu Efes'i evinde 78-73 yenerek son dönemdeki kötü gidişe sünger çeken Pınar Karşıyaka, eksik kadroyla inanılmaz bir galibiyete imza attı. Karşılaşmadan önce hafta içinde bu sezon en büyük hedefi olarak belirlediği FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In etabında salı ve perşembe günleri İzmir ve Kanarya Adaları'nda Lenovo Tenerife'yle üst üste iki zorlu maç oynayıp Avrupa'ya erken veda etmenin üzüntüsünü yaşayan Karşıyaka, mücadele öncesi de koronavirüs şokuyla sarsıldı.

Semih Erden ve Michael Roll'un uzun süredir sakat olduğu Kaf-Kaf'ta takımın yıldızlarından Amath M'Baye'nin yanı sıra Genel Menajer Selim Çınar, Takım Menajeri Emin Saraç ve Yardımcı Antrenör Engen Gençoğlu'nun koronavirüs testleri pozitif çıktı. 3 önemli oyuncunun yokluğunda James Blackmon da henüz ilk yarıda dizinden sakatlanıp oyuna devam edemezken, güçlü rakip önünde Colson 20, Tyus 17, Can Korkmaz da 15 sayıyla yıldızlaşıp takımlarını galibiyete taşıdı. Avrupa'dan erken elenip ligde son 5 maçta 3 mağlubiyet aldıktan sonra Anadolu Efes galibiyetiyle silkinen Karşıyaka, 18 hafta 12 galibiyetle ilk 4 iddiasını güçlendirdi.

SARICA: PES ETMEYEN BİR TAKIMIZ

Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca, şartlar ne olursa olsun pes etmeyen bir takım olduklarını söyleyip, "Uzun süredir eksiğiz. M'Baye ve asistan koçlarımız yoktu. Maçın başında Blackmon da sakatlandı. Ama biz o mücadeleyi yapan, bırakmayan bir takımız. Sadece çıkıp basketbolumuzu oynayabildiğimiz kadar oynayalım istedim. İlk yarıda çok iyiydik, ikinci yarıda ilk yarıdan da iyiydik. Çok akıllı oynadık. Bütün oyuncularımızı kutluyorum. Bu 12'nci günde 6'ncı maçımız. Çok değerli bir takıma karşı müthiş bir galibiyet aldık. Oyuncularımın bu kadar yorgunluğun üzerine eksik kadroyla bu mücadeleyi göstermesi takdire şayan. Eksik ve sakatlarımızı düzelteceğiz, sabırla sezon sonuna kadar ilerleyip kalan hedeflerimize odaklanacağız" dedi.


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Basketbol Süper Ligi, Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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