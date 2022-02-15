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Pınar Karşıyaka Dörtlü Final için parkede - Son Dakika

Pınar Karşıyaka Dörtlü Final için parkede

15.02.2022 13:12
Pınar Karşıyaka Dörtlü Final için parkede

ING Basketbol Süper Ligi'nde son 3 maçını kazaranak ilk 4 sıra içinde yer alan Pınar Karşıyaka, Bitci Türkiye Kupası'nın çeyrek final mücadelesinde yarın Anadolu Efes'e konuk olacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde son 3 maçını kazaranak ilk 4 sıra içinde yer alan Pınar Karşıyaka, Bitci Türkiye Kupası'nın çeyrek final mücadelesinde yarın Anadolu Efes'e konuk olacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı kazanan taraf adını Bursa'da 18-20 Şubat tarihleri arasında Bursa'da düzenlenecek Dörtlü Final'e yazdıracak. Eşleşmeyi geçecek taraf yarı finalde Bahçeşehir Koleji-Darüşşafaka eşleşmesinin galibiyle final için karşılaşacak.

Lig ve EuroLeague'in son şampiyonu Anadolu Efes'e sezonun ilk yarısında deplasmanda 1 sayı farkla 78-77 mağlup olan Pınar Karşıyaka, rakibini ev sahibi olduğu rövanşta 78-73 yenmişti. Karşıyaka'da sakatlıkları süren Semih Erden ve Blackmon yarın yine forma giyemeyecek. Ameliyat olduktan sonra 2 aylık tedavi süreci tamamlanıp takıma dönen Michael Roll ise şans bulması halinde parkede olacak.


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Basketbol Süper Ligi, Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka Dörtlü Final için parkede - Son Dakika Spor


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