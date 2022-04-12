Pınar Karşıyaka erteleme sınavında - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi'nde Tofaş'ı evinde 79-78 yenerek son 4 hafta öncesi normal sezonu ilk 4 sıra içinde bitirme yarışında tekrar avantaj yakalayan Pınar Karşıyaka, yarın erteleme maçında Frutti Extra Bursaspor'un konuğu olacak. Tofaş Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Bursaspor deplasmanının ardından ligi Türk Telekom (D), Büyükçekmece ve Darüşşafaka (D) mücadeleleriyle tamamlayıp Play-Off'a bilenecek Karşıyaka, 26 maçta 17 galibiyet elde etti. Bursaspor'un 25 maçta 14 galibiyeti bulunuyor.
Kaynak: DHA
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