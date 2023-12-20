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Pınar Karşıyaka, Filou Oostende'ye deplasmanda mağlup oldu - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka, Filou Oostende'ye deplasmanda mağlup oldu

Pınar Karşıyaka, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu 6'ncı ve son hafta mücadelesinde deplasmanda Belçika temsilcisi Filou Oostende takımına 78-76 mağlup oldu. Bu sonucun ardından grubunu 2'nci sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka, play-in turunda mücadele etme hakkı kazandı.

Pınar Karşıyaka, Filou Oostende\'ye deplasmanda mağlup oldu
20.12.2023 - 00:46,  Güncelleme: 00:48
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SALON: COREtec Dome

HAKEMLER: Fernando Calatrava (İspanya), Ariadna Chueca (İspanya), Mihkel Manniste (Estonya)

FILOU OOSTENDE: Buysse 2, Mennes 4, Salumu, Tass 12, Buysschaert 2, Pintelon 2, Diop 2, Jefferson 19, Gillet 16, Ahmad 19

PINAR KARŞIYAKA: Jaylon Brown 2, Carey Jr 22, McCollum 10, Furkan Haltalı 2, Hakan Sayılı, Thomas Akyazılı 2, Deniz Kılıçlı, Martin 5, Hilliard 11, Vitto Brown 17, Kenan Sipahi 5

1'İNCİ PERİYOT: 12-14

DEVRE: 28-33

3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-58

Pınar Karşıyaka, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu 6'ncı ve son hafta mücadelesinde deplasmanda Belçika temsilcisi Filou Oostende takımına 78-76 mağlup oldu. Bu sonucun ardından grubunu 2'nci sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka, play-in turunda mücadele etme hakkı kazandı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka, Filou Oostende'ye deplasmanda mağlup oldu - Son Dakika


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