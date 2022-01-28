Pınar Karşıyaka koronavirüs gölgesinde deplasmanda

ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Anadolu Efes'i evinde mağlup ederek FIBA Şampiyonlar Ligi'nden erken elendikten sonra moral tazeleyen Pınar Karşıyaka, yarın takımda yaşanan koronavirüs vakalarının gölgesinde Frutti Extra Bursaspor'a konuk olacak. Tofaş Spor Salonu'ndaki maç saat 18.00'de başlayacak. Ligde 18 maçta 12 galibiyetle ilk 4 yarışı veren Karşıyaka'da Semih Erden, Roll ve Blackmon'un ağır sakatlıklarından sonra kadrodaki koronavirüs vakaları da arttı.

Geçen hafta virüse yakalanan Antrenör Sinan Aksoylar ve uzun forvet Amath M'Baye'nin halen izolasyon altında olduğu yeşil-kırmızılılarda görülen semptomlar üzerine yapılan PCR testlerinde 3 oyuncunun sonucu daha pozitif çıktı. Toplam 3 sakat, 4 koronavirüse yakalanan oyuncusu bulunan, Bursa'da genç takım takviyeli kadroyla mücadele etmeye hazırlanan Pınar Karşıyaka'da takımdaki vaka sayısı 6'ya çıkarsa maç Basketbol Federasyonu tarafından ertelenecek. Tüm takıma yeniden PCR testi yaptıran Karşıyaka, sonuçları bekliyor.