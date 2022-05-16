Pınar Karşıyaka'nın programı netleşti - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka'nın programı netleşti

16.05.2022 11:47
Pınar Karşıyaka'nın programı netleşti

ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka'nın Play-Off çeyrek finalinde 1-1 devam eden seride rakibi Anadolu Efes'le oynayacağı üçüncü ve son maçın programı belli oldu.

ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka'nın Play-Off çeyrek finalinde 1-1 devam eden seride rakibi Anadolu Efes'le oynayacağı üçüncü ve son maçın programı belli oldu. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma 24 Mayıs Salı günü saat 19.30'da oynanacak. Maçı kazanan taraf adını yarı finale yazdıracak. Daha önce açıklanan fikstüre göre 15 Mayıs Pazar günü oynanması gereken maç, Anadolu Efes'in bu hafta Euroleague'de Belgrad'da Final Four mücadelesi vereceği gerekçesiyle Basketbol Federasyonu tarafından ertelenmişti. Karşıyaka, erteleme kararına tepki göstermişti.


- İzmir
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Kaynak: DHA

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