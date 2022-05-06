Pınar Karşıyaka'nın rakibi belli oluyor - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka'nın rakibi belli oluyor

06.05.2022 12:20
Pınar Karşıyaka'nın rakibi belli oluyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off'u garantilemesine rağmen üst üste 3, son 5 maçta ise 4 mağlubiyetle ilk 4 hedefini ıskalayan Pınar Karşıyaka, yarın son hafta mücadelesinde finallerdeki muhtemel rakiplerinden Darüşşafaka'ya konuk olacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off'u garantilemesine rağmen üst üste 3, son 5 maçta ise 4 mağlubiyetle ilk 4 hedefini ıskalayan Pınar Karşıyaka, yarın son hafta mücadelesinde finallerdeki muhtemel rakiplerinden Darüşşafaka'ya konuk olacak. Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 19.00'da yapılacak.

Ligde son haftaya FIBA Europe Cup'ın şampiyonu Bahçeşehir Koleji ve 7DAYS EuroCup'ta finale çıkan Frutti Extra Bursaspor'la birlikte 29 maçta 17'şer galibiyetle giren Kaf-Kaf, kendisinin ve rakiplerinin alacağı sonuca göre normal sezonu altıncı, yedinci veya sekizinci tamamlayacak. Olası puan eşitliği durumunda Karşıyaka ikili averajda iki rakibinden de üstün durumda.Pınar Karşıyaka normal sezon maçları sonucunda sekizinci olursa, Play-Off'ta saha avantajı olmadan lider Fenerbahçe Beko, yedinci olursa ikinci sıradaki Anadolu Efes, altıncı olursa ise Darüşşafaka, Gaziantep Basketbol, Galatasaray NEF takımlarından biriyle eşleşecek.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka'nın rakibi belli oluyor - Son Dakika


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