Pınar Karşıyaka pes etmedi - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka pes etmedi

14.05.2022 11:04
Pınar Karşıyaka pes etmedi

ING Basketbol Süper Ligi'nde güçlü rakibi Anadolu Efes'i evinde 79-73 yenerek seriyi 1-1'e getiren Pınar Karşıyaka, yarı final mücadelesinde erken pes etmedi.

ING Basketbol Süper Ligi'nde güçlü rakibi Anadolu Efes'i evinde 79-73 yenerek seriyi 1-1'e getiren Pınar Karşıyaka, yarı final mücadelesinde erken pes etmedi. Blackmon, Berkan, Burak Can, Semih Erden gibi önemli eksiklerine rağmen Euroleague'de bu hafta üst üste üçüncü kez Final Four'a çıkmaya hazırlanan Anadolu Efes'i müthiş taraftar desteğiyle yenmeyi başaran Karşıyaka, son maçı da kazanıp yarı finale yükselmeye çalışacak. İki taraf arasında yarın İstanbul'da oynanması gereken üçüncü maç, Anadolu Efes, Avrupa'da 19 Mayıs Perşembe günü Belgrad'da Yunan ekibi Olympiakos'la Euroleague yarı finaline çıkacağı için Final Four sonrasına ertelendi.

Eşleşmenin son sınavını kazanan taraf adını yarı finale yazdırıp Galatasaray NEF-Bahçeşehir Koleji serisinin galibiyle final için rakip olacak. Antrenör Ufuk Sarıca, serinin ikinci maçında eksik kadroyla kendilerine yakışan ruhu sergilediklerini, üçüncü maç da aynı mücadeleyle turu geçen taraf olmak istediklerini söyledi.


- İzmir
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Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka play-off serisinin son maçı ertelendi Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka play-off serisinin son maçı ertelendi Anadolu Efes: 79-73 Anadolu Efes: 79-73

Basketbol Süper Ligi, Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka pes etmedi - Son Dakika


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