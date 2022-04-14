Pınar Karşıyaka potadan çıktı - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi'nde erteleme maçında Frutti Extra Bursaspor deplasmanında ilk yarıda 18 sayı farkla öne geçmesine rağmen salondan 84-77 mağlup ayrılan Pınar Karşıyaka, bitime 3 hafta kala ilk 4 sıranın gerisine düştü. Ligde son 4 deplasman maçında yalnız kurtuluş umudunu yitiren HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u yenip 3 mağlubiyet alan Karşıyaka, bitime 3 maç kala kendisini 6'ncı sırada buldu. Oynadığı 27 maçta 17 galibiyetle ilk 4'te yer alan Gaziantep Basketbol ve Darüşşafaka'nın birer galibiyet gerisinde olan yeşil-kırmızılı ekip kalan maçlarını Türk Telekom (D), Büyükçekmece ve Darüşşafaka'yla (D) oynayacak. Kaf-Kaf normal sezonu ilk 4 sıra içinde bitirirse Play-Off çeyrek finallerinde saha avantajını eline geçirecek.