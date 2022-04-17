Pınar Karşıyaka son haftalarda yıkıldı - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka son haftalarda yıkıldı

17.04.2022 15:05
Pınar Karşıyaka son haftalarda yıkıldı

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezona zirvede başlayan Pınar Karşıyaka, iddialı kadrosuyla en büyük hedefi olan Avrupa'dan erken elendikten sonra ligde de son haftalarda yıkıldı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezona zirvede başlayan Pınar Karşıyaka, iddialı kadrosuyla en büyük hedefi olan Avrupa'dan erken elendikten sonra ligde de son haftalarda yıkıldı. Tek hedefi olarak kalan ligde sezonu ilk 4 sıra içinde tamamlayıp Play-Off çeyrek finalinde saha avantajı elde etmeye çalışan Karşıyaka, son 4 maçta 3 mağlubiyetle sarsıldı. Hafta içinde erteleme sınavında Frutti Extra Bursaspor'a deplasmanda yenildikten sonra yine gurbette Türk Telekom'a da 72-71'le teslim olan Kaf-Kaf, bitime 2 maç kala 6'ncı sırada kalıp ilk 4'ü çok zora soktu. Yeşil-kırmızılı ekibi Ankara deplasmanında eski oyuncusu Erdi Gülaslan'ın bitime 1.2 saniye kala serbest atıştan bulduğu 2 sayı yaktı. Üst üste 3 deplasman maçını kaybeden Karşıyaka, son 2 haftaya 18 galibiyet, 10 mağlubiyetle ilk 4 hattının 1 galibiyet gerisinde girdi. Play-Off oynaması garanti olan Antrenör Ufuk Sarıca'nın ekibi normal sezonda kalan haftalarda Büyükçekmece ve Darüşşafaka (D) ile karşılaşacak.


- İzmir
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Pınar Karşıyaka telafi peşinde Pınar Karşıyaka telafi peşinde

Basketbol Süper Ligi, Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka son haftalarda yıkıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pınar Karşıyaka son haftalarda yıkıldı - Son Dakika
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