Pınar Karşıyaka telafi peşinde - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi'nde hafta içinde erteleme maçında Frutti Extra Bursaspor'a yenilerek bitime 3 maç kala ilk 4 yarışında geriye düşen Pınar Karşıyaka, yarın Türk Telekom'a konuk olacak. Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Ligde normal sezonu ilk 4 içinde tamamlayıp Play-Off'a saha avantajıyla girmek isteyen Karşıyaka, son 3 haftaya 27 maçta 17 galibiyetle 6'ncı basamakta girdi. Türk Telekom ise 26 maçta 11 galibiyet elde etti. Kaf-Kaf, ligde son 4 deplasman maçının 3'ünü kaybederek ilk 4 potasından çıkmıştı.
Kaynak: DHA
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